Тренер "Аякса" обратился к Промесу, вернувшемуся в "Спартак"

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг пожелал удачи бывшему игроку команды Квинси Промесу, который на этой неделе ушёл в "Спартак".

"Я буду скучать по другу, который мне очень дорог. У нас с ним давняя история взаимоотношений. Промес, желаю тебе всего наилучшего. Удачи в России", - цитирует тен Хага Voetbal Primeur.

Напомним, что "Спартак" купил Промеса у "Аякса" за 8,5 миллиона евро + бонусы. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.

Звёздный вингер вернулся в московский клуб спустя 2,5 года - летом 2018-го он уехал из России в "Севилью", а летом 2019-го присоединился к амстердамскому гранду.

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