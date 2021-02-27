Тренер "Аякса" обратился к Промесу, вернувшемуся в "Спартак"

Теги аяксспартак москваквинси промесэрик тен хаг

Тренер "Аякса" обратился к Промесу, вернувшемуся в "Спартак"

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг пожелал удачи бывшему игроку команды Квинси Промесу, который на этой неделе ушёл в "Спартак".

"Я буду скучать по другу, который мне очень дорог. У нас с ним давняя история взаимоотношений. Промес, желаю тебе всего наилучшего. Удачи в России", - цитирует тен Хага Voetbal Primeur.

Напомним, что "Спартак" купил Промеса у "Аякса" за 8,5 миллиона евро + бонусы. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.

Звёздный вингер вернулся в московский клуб спустя 2,5 года - летом 2018-го он уехал из России в "Севилью", а летом 2019-го присоединился к амстердамскому гранду.

Не пропустите: Журналист Егоров посчитал, во сколько "Спартаку" обойдется трансфер Промеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов