Тренер "Аякса" обратился к Промесу, вернувшемуся в "Спартак"
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг пожелал удачи бывшему игроку команды Квинси Промесу, который на этой неделе ушёл в "Спартак".
"Я буду скучать по другу, который мне очень дорог. У нас с ним давняя история взаимоотношений. Промес, желаю тебе всего наилучшего. Удачи в России", - цитирует тен Хага Voetbal Primeur.
Напомним, что "Спартак" купил Промеса у "Аякса" за 8,5 миллиона евро + бонусы. Контракт с ним подписан до июня 2024 года.
Звёздный вингер вернулся в московский клуб спустя 2,5 года - летом 2018-го он уехал из России в "Севилью", а летом 2019-го присоединился к амстердамскому гранду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23