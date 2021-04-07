Тренер "Аякса" поделился ожиданиями от матча с "Ромой" в 1/4 финала Лиги Европы

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Тренер "Аякса" поделился ожиданиями от матча с "Ромой" в 1/4 финала Лиги ЕвропыФото: Твиттер @voetbalzonenl 
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг высказался касательно предстоящей встречи с "Ромой" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Матчи с участием "Ромы" интересно смотреть. Наш соперник хочет не только побеждать, как любая другая команда, но и делать это определенным образом, играя в красивый футбол. Ожидаю увлекательную игра. Но, конечно, с итальянскими командами ничего нельзя знать наперед. "Аталанта" удивила нас, когда сыграла в более оборонительной манере, когда победила нас. Мы должны быть готовы и к этому", — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Первая игра четвертьфинального противостояния между "Аяксом" и "Ромой" пройдет в четверг, 8 апреля, в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени.

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