Тренер "Аякса": "Прежде всего нужно уважать соперника, это наш принцип"
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал, чего ждет от полуфинального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
"У нас за плечами много матчей, мы должны быть уверенными на поле. Думаю, у нас будут хорошие шансы.
Мы усиленно готовились. Нужно уважать соперника, мы всегда так делаем, это наш принцип.
Я верю в своих игроков, они могут принимать хорошие решения, если ситуация вдруг изменится", - скаазлтен Хага.
Напомним, матч состоится завтра, 30 апреля на стадионе "Тоттэнхэм". Начало - в 22:00 (мск). Ответная встреча пройдет 8 мая.
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