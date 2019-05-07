Тренер "Аякса" рассказал об ответной игре с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Встреча пройдет в среду, 8 мая, в Амстердаме, начало – в 22.00 по московскому времени.

"В матче с любым представителем премьер-лиги темп будет выше, чем обычно. Нам снова надо прыгнуть выше головы. На прошлой неделе нам удалось забить очень важный гол на выезде. Что касается кадровых проблем, небольшое повреждение у Давида Нереса, но он будет тренироваться в общей группе. Я думаю, что он сможет выйти на поле, но это решение пока под вопросом.

Я уже решил, кто займет позицию правого защитника, а кто сыграет в центре поля вместе с Френки де Йонгом. Но я вам этого не скажу.

Помощь болельщиков действительно важна, но путевку в финал мы должны завоевать сами"

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Аякса".