Тренер "Аякса" рассказал об ответной игре с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Встреча пройдет в среду, 8 мая, в Амстердаме, начало – в 22.00 по московскому времени.
"В матче с любым представителем премьер-лиги темп будет выше, чем обычно. Нам снова надо прыгнуть выше головы. На прошлой неделе нам удалось забить очень важный гол на выезде. Что касается кадровых проблем, небольшое повреждение у Давида Нереса, но он будет тренироваться в общей группе. Я думаю, что он сможет выйти на поле, но это решение пока под вопросом.
Я уже решил, кто займет позицию правого защитника, а кто сыграет в центре поля вместе с Френки де Йонгом. Но я вам этого не скажу.
Помощь болельщиков действительно важна, но путевку в финал мы должны завоевать сами"
Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Аякса".
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