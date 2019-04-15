Тренер "Аякса" сравнил "Реал" и "Ювентус"

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг высказался об ответном матче с "Ювентусом".

"Ювентус" - фаворит в нашей паре, тем более с выездным голом. Однако если мы покажем лучшую игру, то сможет добиться нужного результата. Роналду? Мы не собираемся персонально опекать его.

"Ювентус" превосходит "Реал". У них очень опытная команда. Мы неплохо сыграли в первом матче, и завтра нам нужно сделать это еще раз", - приводит слова тен Хага сайт УЕФА.

Поединок между клубами состоится 16 апреля в 22:00 (мск). Первая игра завершилась вничью (1:1).

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