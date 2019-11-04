Тренер "Аякса" тен Хаг ответил на интерес "Баварии"

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг отреагировал на интерес со стороны "Баварии".

По сведениям Sky Sports, голландский специалист дал понять, что не планирует покидать "Аякс" в текущем сезоне.

После 12 туров амстердамский клуб лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

В Лиге Чемпионов "Аякс" после трех туров возглавляет группу, имея по 6 очков с "Челси".

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