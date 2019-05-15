Тренер "Аякса" тен Хаг прокомментировал интерес топ-клубов

Теги аяксэрик тен хаг

Тренер "Аякса" тен Хаг прокомментировал интерес топ-клубов

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг сделал заявление касательно своего будущего.

"Приятно слышать об интересе от "Баварии", "Барселоны" и "Челси", однако у меня есть контракт с "Аяксом" и прекрасно себя здесь чувствую. Мы уже оговариваем с клубом планы на будущее. Сейчас я никуда не уйду", - приводит слова тен Хага Mundo Deportivo.

Напомним, что в этом сезоне "Аякс" под руководством тен Хага выиграл Кубок Нидерландов и практически стал чемпионом страны. Также клуб дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Тоттенхэму".

Читайте также: Эрик тен Хаг может возглавить ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов