Тренер "Аякса" тен Хаг прокомментировал интерес топ-клубов
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг сделал заявление касательно своего будущего.
"Приятно слышать об интересе от "Баварии", "Барселоны" и "Челси", однако у меня есть контракт с "Аяксом" и прекрасно себя здесь чувствую. Мы уже оговариваем с клубом планы на будущее. Сейчас я никуда не уйду", - приводит слова тен Хага Mundo Deportivo.
Напомним, что в этом сезоне "Аякс" под руководством тен Хага выиграл Кубок Нидерландов и практически стал чемпионом страны. Также клуб дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Тоттенхэму".
Читайте также: Эрик тен Хаг может возглавить ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
-
"Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора
Лента новостей
-
"Интер" объявил о продлении контракта со Шкриньяром
-
Семак: "От предложения ПСЖ по трансферу Паредеса нельзя было отказаться"
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
1
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
-
"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"
-
Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23