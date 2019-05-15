Тренер "Аякса" тен Хаг прокомментировал интерес топ-клубов

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг сделал заявление касательно своего будущего.

"Приятно слышать об интересе от "Баварии", "Барселоны" и "Челси", однако у меня есть контракт с "Аяксом" и прекрасно себя здесь чувствую. Мы уже оговариваем с клубом планы на будущее. Сейчас я никуда не уйду", - приводит слова тен Хага Mundo Deportivo.

Напомним, что в этом сезоне "Аякс" под руководством тен Хага выиграл Кубок Нидерландов и практически стал чемпионом страны. Также клуб дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, где уступил "Тоттенхэму".

Читайте также: Эрик тен Хаг может возглавить ПСЖ. | http://soccernews.ru