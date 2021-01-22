Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Промеса в "Спартак"

Хавбек "Аякса" Квинси Промес, судя по всему, не вернется в "Спартак" этой зимой.

Как сообщает "Матч ТВ", наставник "Аякса" Эрик тен Хаг заблокировал уход 29-летнего футболиста, так как рассчитывает на него во второй части сезона.

Напомним, что ранее "Спартак" вел переговоры о возвращении Промеса.

Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. На его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 играх.

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