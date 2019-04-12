Тренер "Аякса": "Вероятность того, что де Лигт останется в "Аяксе", - нулевая"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг высказался о том, останется ли в команде защитник Маттейс де Лигт. Об этом сообщает Suddeutschen Zeitung.

Напомним, в 19-летнем футболисте заинтересованы "Бавария", "Барселона", "Ювентус" и еще несколько топ-клубов.

"Вероятность того, что де Лигт останется в "Аяксе", - нулевая. В нем заинтересовано огромное число клубов. Летом он уйдет из команды, однако куда именно, не знаю", - сказал тен Хага.

В текущем сезоне Эрдивизии игрок участвовал в 28 матчах, отметившись 2 голами.

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