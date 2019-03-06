Тренер "Аякса" высказался о крупной победе над "Реалом"
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг дал комментарии после разгромной победы своей команды над "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Мы продемонстрировали игру, которая была близка к совершенству. По итогам двух матчей мы определённо заслужили выход в следующую стадию Лиги Чемпионов. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой этим вечером. Мы всё ещё боремся за три трофея и хотим выиграть всё", - цитирует тен Хага официальный сайт УЕФА.
Напомним, что "Аякс" в первом матче проиграл "Реалу" со счётом 1:2, но в поединке на "Сантьяго Бернабеу" победил 4:1.
Не пропустите: Капитан "Аякса" прокомментировал победу над "Реалом". | http://soccernews.ru
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