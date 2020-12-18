Тренер "Аякса" высказался о ситуации с арестом Промеса
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг дал комментарии по поводу криминальной истории, связанной с игроком его команды Квинси Промесом.
Напомним, что полузащитника подозревают в нанесении ножевого ранения. В конце прошлой недели его арестовали, но позднее выпустили на свободу. Голландцу грозит до четырёх лет тюремного заключения.
"Эта ситуация волнует не только меня, но и всю раздевалку. Я поговорил с Промесом, сейчас он чувствует себя лучше. Он сказал, что ничего не совершал. В нашей стране ты не виновен, пока не будет доказано обратное. Наши игроки - это часть "Аякса", даже вне поля. Поэтому мы будем всячески поддерживать Квинси. Мне не нужно прощать его, потому что он ничего не сделал. Не исключено, что Промес вернётся на поле уже в воскресенье", - цитирует тен Хага ESPN.
Ближайший соперник "Аякса" - "Ден Хааг".
Не пропустите: В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном возвращении Промеса. | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" купил хавбека "Торпедо"
-
Геркус подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента ФНЛ
-
СМИ: Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона
-
"Последнюю" британскую команду в АПЛ купят американцы? "Бернли" может резонансно сменить владельца
-
Ибрагимович забил лучший гол в истории МЛС
Лента новостей
-
Назван размер компенсации, которую арбитр Данченков требует у Широкова
-
"Шериф" объявил о назначении украинского тренера
-
Берковский прокомментировал свой переход в "Локомотив"
-
СМИ: "Шальке" уволил главного тренера
-
Стала известна дата возвращения Педро Роши в расположение "Спартака"
-
"Локомотив" купил хавбека "Торпедо"
-
"Милан" близок к подписанию защитника "Шальке"
-
Геркус подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента ФНЛ
-
Тренер "Аякса" высказался о ситуации с арестом Промеса
-
СМИ: Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона
-
Виллаш-Боаш угрожал журналисту на пресс-конференции
-
"Последнюю" британскую команду в АПЛ купят американцы? "Бернли" может резонансно сменить владельца
-
Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков года
-
Гончаренко подвёл итоги осенней части сезона для ЦСКА
-
Кадыров отреагировал на вопрос Путину об интимном видео Дзюбы
-
Слуцкий прокомментировал переход в "Рубин" японца Сайто
-
Геркус может стать президентом ФНЛ
-
Семак отметил победу над "Спартаком" в образе индуса
-
Ибрагимович забил лучший гол в истории МЛС
-
1
"Барселона" поддержала Месси, занявшего третье место в голосовании за лучшего футболиста мира 2020 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23