Тренер "Аякса" высказался о ситуации с арестом Промеса

Теги аяксквинси промесэрик тен хаг

Тренер "Аякса" высказался о ситуации с арестом Промеса

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг дал комментарии по поводу криминальной истории, связанной с игроком его команды Квинси Промесом.

Напомним, что полузащитника подозревают в нанесении ножевого ранения. В конце прошлой недели его арестовали, но позднее выпустили на свободу. Голландцу грозит до четырёх лет тюремного заключения.

"Эта ситуация волнует не только меня, но и всю раздевалку. Я поговорил с Промесом, сейчас он чувствует себя лучше. Он сказал, что ничего не совершал. В нашей стране ты не виновен, пока не будет доказано обратное. Наши игроки - это часть "Аякса", даже вне поля. Поэтому мы будем всячески поддерживать Квинси. Мне не нужно прощать его, потому что он ничего не сделал. Не исключено, что Промес вернётся на поле уже в воскресенье", - цитирует тен Хага ESPN.

Ближайший соперник "Аякса" - "Ден Хааг".

Не пропустите: В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном возвращении Промеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Назван размер компенсации, которую арбитр Данченков требует у Широкова

Назван размер компенсации, которую арбитр Данченков требует у Широкова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов