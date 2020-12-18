Тренер "Аякса" высказался о ситуации с арестом Промеса

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг дал комментарии по поводу криминальной истории, связанной с игроком его команды Квинси Промесом.

Напомним, что полузащитника подозревают в нанесении ножевого ранения. В конце прошлой недели его арестовали, но позднее выпустили на свободу. Голландцу грозит до четырёх лет тюремного заключения.

"Эта ситуация волнует не только меня, но и всю раздевалку. Я поговорил с Промесом, сейчас он чувствует себя лучше. Он сказал, что ничего не совершал. В нашей стране ты не виновен, пока не будет доказано обратное. Наши игроки - это часть "Аякса", даже вне поля. Поэтому мы будем всячески поддерживать Квинси. Мне не нужно прощать его, потому что он ничего не сделал. Не исключено, что Промес вернётся на поле уже в воскресенье", - цитирует тен Хага ESPN.

Ближайший соперник "Аякса" - "Ден Хааг".

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