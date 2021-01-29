Тренер "Аякса" высказался о возможном уходе Промеса в "Спартак"
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг поделился мнением о возможном переходе нападающего Квинси Промеса в "Спартак".
"Промес не уйдет из "Аякса". Я так буду говорить так до тех пор, пока руководство не скажет мне иное. Он хочет продолжать играть за нашу команду и мы им довольны", - приводит слова тен Хага ESPN.
Ранее сообщалось, что "Аякс" хочет получить за 29-летнего Промеса не менее 16 миллионов евро. "Спартак" готов заплатить за форварда не более 10 миллионов. Контракт игрока с голландским клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23