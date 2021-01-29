Тренер "Аякса" высказался о возможном уходе Промеса в "Спартак"

Теги спартак москваквинси промесаяксэрик тен хаг

Тренер "Аякса" высказался о возможном уходе Промеса в "Спартак"

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг поделился мнением о возможном переходе нападающего Квинси Промеса в "Спартак".

"Промес не уйдет из "Аякса". Я так буду говорить так до тех пор, пока руководство не скажет мне иное. Он хочет продолжать играть за нашу команду и мы им довольны", - приводит слова тен Хага ESPN.

Ранее сообщалось, что "Аякс" хочет получить за 29-летнего Промеса не менее 16 миллионов евро. "Спартак" готов заплатить за форварда не более 10 миллионов. Контракт игрока с голландским клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Очередная авантюра": Орлов высказался о возможном переходе Промеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Ливерпуль" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов