Тренер "Аякса" высказался о возможном уходе Промеса в "Спартак"

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг поделился мнением о возможном переходе нападающего Квинси Промеса в "Спартак".

"Промес не уйдет из "Аякса". Я так буду говорить так до тех пор, пока руководство не скажет мне иное. Он хочет продолжать играть за нашу команду и мы им довольны", - приводит слова тен Хага ESPN.

Ранее сообщалось, что "Аякс" хочет получить за 29-летнего Промеса не менее 16 миллионов евро. "Спартак" готов заплатить за форварда не более 10 миллионов. Контракт игрока с голландским клубом действует до лета 2024 года.

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