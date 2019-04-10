Тренер "Аякса": "Ювентус" - сильная и опытная команда. Мы должны читать их игру"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал, чего ждет от первого матча с "Ювентусом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Нам нужно показать свой футбол в матче с "Ювентусом". Главное - результат. Сейчас мы думаем тольеКо об игре. "Ювентус" - сильная и опытная команда. Мы должны читать их игру. Постараемся сыграть в привычный футбол.

Нам нужно показать свой лучший уровень. Мы сильны тактически и можем варьировать позиции игроков", - сказал тен Хаг.

Матч "Аякс" - "Ювентус" состоится сегодня, 10 апреля, в Амстердаме. Начало - в 22:00 мск.

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