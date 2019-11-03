Тренер "Айнтрахта" о 5:1 с "Баварией": "Мы такого не ожидали"
Наставник "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что был удивлен разгромной победой своей команды в матче с "Баварией" (5:1). Об этом информирует пресс-служба мюнхинцев.
"Такого мы точно не ожидали. Но говорили себе, что можем ужалить "Баварию" в нужный момент. Ключом к победе определённо стала красная карточка, полученная Жеромом Боатенгом. Это была прекрасная победа, несомненно", - сказал Хюттер.
"Бавария" с 18 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Германии. У "Айнтрахта" 17 очков и 6 позиция.
А еще: "Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|7
|Вольфсбург
|10
|17
|8
|Хоффенхайм
|10
|17
|9
|Шальке
|9
|15
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Унион Берлин
|10
|10
|14
|Майнц 05
|10
|9
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|10
|4