Тренер "Айнтрахта" о 5:1 с "Баварией": "Мы такого не ожидали"

Наставник "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что был удивлен разгромной победой своей команды в матче с "Баварией" (5:1). Об этом информирует пресс-служба мюнхинцев.



"Такого мы точно не ожидали. Но говорили себе, что можем ужалить "Баварию" в нужный момент. Ключом к победе определённо стала красная карточка, полученная Жеромом Боатенгом. Это была прекрасная победа, несомненно", - сказал Хюттер.

"Бавария" с 18 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Германии. У "Айнтрахта" 17 очков и 6 позиция.

А еще: "Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги| http://soccernews.ru