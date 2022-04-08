Тренер "Айнтрахта" остался доволен игрой своей команды против "Барселоны"

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Тренер "Айнтрахта" остался доволен игрой своей команды против "Барселоны"

Фото: твиттер "Айнтрахта"\Автор неизвестен

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Оливер Гласнер прокомментировал ничью с "Барселоной" (1:1) в первом матче 1\4 финала Лиги Европы.

"Мы были очень дисциплинированны, особенно после красной карточки, так что я могу быть очень доволен нашей игрой. Мы должны принять забитый ими гол, это была классная атака и единственный явный момент, который у них был. Я очень горжусь этим.

В Барселоне мы должны еще больше повысить ставки, и у нас все еще есть шанс пройти дальше", – сказал Гласнер.

Ответный матч состоится через неделю на "Камп Ноу".

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