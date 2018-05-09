Тренер "Барселоны" исключил уход из команды молодого форварда

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Тренер "Барселоны" исключил уход из команды молодого форварда

Французский нападающий Усман Дембеле не покинет "Барселону" в летнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, главный тренер Эрнесто Вальверде наложил вето на уход футболиста из команды. Наставник рассчитывает на форварда в следующем сезоне. При этом им интересовался "Ливерпуль".

В этом сезоне 20-летний Дембеле провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

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