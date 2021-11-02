Тренер "Барселоны" поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан дал комментарии перед игрой 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".

"Барса" всегда обязана побеждать, несмотря на имеющиеся проблемы. Это единственный способ заслужить уважение. Мы должны быть сильными. Я верю, что нашей команде по силам переломить сложившуюся ситуацию. Футболисты привыкли к давлению. Мы должны играть в нашем стиле и радоваться этому. У меня не так много времени, но я должен использовать его по максимуму", - приводит слова Бархуана Marca.

"Динамо" примет "Барсу" сегодня в 23:00 по московскому времени на НСК "Олимпийский" в Киеве.

В трёх турах ЛЧ испанцы набрали 3 очка, а украинцы - 1 балл.

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