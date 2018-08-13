Тренер "Барселоны" принял решение по Алькасеру

Теги барселонапако алькасерэрнесто вальверде

Тренер "Барселоны" принял решение по Алькасеру

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на нападающего Пако Алькасера, сообщает AS.

По сведениям издания, наставник каталонского клуба решил сделать ставку на Мунира Эль-Хаддади в качестве запасного форварда.

Таким образом, Алькасер может быть продан или отдан в аренду этим летом.

В прошлом сезоне 24-летний Алькасер провел за "Барселону" 23 матча и забил 7 голов.

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