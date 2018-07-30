Тренер "Барселоны" принял решение по Вермалену



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет удержать в составе бельгийского защитника Томаса Вермалена, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, наставник каталонского клуба доволен футболистом и рассчитывает на него в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что бельгийцем интересуется ПСЖ.

В прошлом сезоне 32-летний Вермален провел за "Барселону" 20 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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