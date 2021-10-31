Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Алавесом"

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Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Алавесом"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Временный главный тренер "Барселоны" Сержи Бархуан прокомментировал ничью с "Алавесом" (1:1) в матче 12-го тура Ла Лиги.

"Такое ощущение, что мы не получили награды за проделанную работу. Мы контролировали игру, у нас были моменты.

Мы исправили кое-что в перерыве, что сработало, однако соперник забил благодаря действиям одного игрока.

У нас были моменты, но мы их не реализовали", – сказал Бархуан.

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Пике держит марку. 1-2 привоза за матч. самый стабильный игрок состава.

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