Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Сельтой"

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Исполняющий обязанности тренера "Барселоны" Серхи Бархуан высказался об игре против "Сельты" (3:3).

"Жаль, что мы не смогли впервые победить на чужом поле в Ла Лиге. Однако нам нужно и дальше играть так, как в первом тайме. У нас много травм, трудно работать в такой обстановке. Когда все восстановятся, наша команда будет способна на большее. Если вы посмотрите на состав, то увидите, что нам приходится выпускать детей. Сложно добиваться успеха, когда не хватает стольких футболистов. Когда все доступны, то и тренировки проходят лучше, и есть очень хорошая конкуренция, все хотят играть. Однако сейчас у нас есть с этим проблемы.

Ситуация с травмами просто убивает меня. Сейчас мы в очень странном положении, и хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Я не хочу использовать это как оправдание, однако это действительно играет свою роль. Когда все идет немного не по плану, когда ты вынужден делать три замены из-за повреждений, то игра команды ломается. Мы были недостаточно хороши во втором тайме, и это привело к ничьей.

Второй тайм прошел не так, как нам хотелось бы, у футболистов не получалось выходить из-под прессинга соперника. Моя работа с командой омрачена сегодняшним результатом. Я пытался передать команде свои технические и тактические знания, теперь черед Хави выжимать максимум из этих игроков. С ним я еще не общался", - приводит слова Бархуана Marca.

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