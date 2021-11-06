Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Сельтой"
Исполняющий обязанности тренера "Барселоны" Серхи Бархуан высказался об игре против "Сельты" (3:3).
"Жаль, что мы не смогли впервые победить на чужом поле в Ла Лиге. Однако нам нужно и дальше играть так, как в первом тайме. У нас много травм, трудно работать в такой обстановке. Когда все восстановятся, наша команда будет способна на большее. Если вы посмотрите на состав, то увидите, что нам приходится выпускать детей. Сложно добиваться успеха, когда не хватает стольких футболистов. Когда все доступны, то и тренировки проходят лучше, и есть очень хорошая конкуренция, все хотят играть. Однако сейчас у нас есть с этим проблемы.
Ситуация с травмами просто убивает меня. Сейчас мы в очень странном положении, и хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Я не хочу использовать это как оправдание, однако это действительно играет свою роль. Когда все идет немного не по плану, когда ты вынужден делать три замены из-за повреждений, то игра команды ломается. Мы были недостаточно хороши во втором тайме, и это привело к ничьей.
Второй тайм прошел не так, как нам хотелось бы, у футболистов не получалось выходить из-под прессинга соперника. Моя работа с командой омрачена сегодняшним результатом. Я пытался передать команде свои технические и тактические знания, теперь черед Хави выжимать максимум из этих игроков. С ним я еще не общался", - приводит слова Бархуана Marca.
Читайте также: "Барселона" упустила победу над "Сельтой", пропустив на последней компенсированной минуте. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Норвич" уволил главного тренера
-
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
Тренер "Барселоны" прокомментировал ничью с "Сельтой"
-
"Галатасарай" требует присудить им победу в матче Лиги Европы против "Локомотива"
-
Рангник готов заменить Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Лингард окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с ошибочным удалением Шунина в матче с "Краснодаром"
-
"Брайтон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Алавес" одержал победу над "Леванте"
-
"РБ Лейпциг" добыл победу над дортмундской "Боруссией"
-
Хави просит "Барселону" подписать хавбека "Вильярреала"
-
"Ювентус" вырвал победу над "Фиорентиной"
-
Брат Рамоса высказался о будущем игрока в ПСЖ
-
"Реал" ответил на предложение "Арсенала" по Асенсио
-
"Лилль" сыграл вничью с "Анжером"
-
"Сочи" разгромил ЦСКА в матче РПЛ
-
"Барселона" надолго теряет Фати
-
Гвардиола прокомментировал победу над "МЮ"
-
2
Девушка дня: Аида Уразбахтина - шикарная подруга футболиста "Рубина" Владислава Игнатьева
-
Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Ворскле"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14