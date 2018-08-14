Тренер "Барселоны" сделал заявление о будущем Силлессена

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он говорил с вратарем Яспером Силлессеном о его будущем в команде.

"Я не могу сказать, о чем я говорил с Яспером. Могу лишь сказать, что рассчитываю на него. Надеюсь, что он останется в команде. Мне нужны два сильных вратаря и сейчас они у нас есть", - приводит слова Вальверде Football Espana.

Стоит отметить, что 29-летний Силлессен за два последних сезона провел в чемпионате Испании всего два матча. Голкипер готов сменить клуб, но "Барселона" требует за него 60 миллионов евро.

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