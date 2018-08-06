Тренер "Барселоны" сделал заявление о будущем в команде Силлессена

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Тренер "Барселоны" сделал заявление о будущем в команде Силлессена

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что он хотел бы сохранить в команде голландского голкипера Яспера Силлессена.

"Я не знаю, что произойдет, но хотел быть иметь двух классных вратарей в составе. Я рад, что у меня есть Марк и Яспер. Но правда в том, что один из них играет гораздо чаще. 

Я считаю, что если Силлессен останется, то у него не будет проблем с мотивацией, так как он является настоящим профессионалом", - приводит слова Вальверде Football Espana.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнем Силлессену проявляют "Челси" и "Ливерпуль". Сумма отступных в его контракте составляет 60 миллионов евро.

Не пропустите: Силлессен прокомментировал свое будущее в "Барселоне". | http://soccernews.ru

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