Тренер "Барселоны" вызвал на тренировку 13 игроков из второй команды

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Тренер "Барселоны" вызвал на тренировку 13 игроков из второй команды

На последней тренировке "Барселоны" перед поездкой на сбор США присутствовало сразу 13 футболистов из второй команды, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде решил проверить их боеготовность на тренировочном занятии и возможно возьмет кого-то в США.

Шанс проявить себя перед тренером получили: вратарь Эскиета, защитники Кукурелья, Паленсия, Мингуэса, Куэнка и Миранда, хавбеки Мончу, Кольядо, Пуиг и Перес, форварды Руис, Хайме и Табла.

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