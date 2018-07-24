Тренер "Барселоны" вызвал на тренировку 13 игроков из второй команды
На последней тренировке "Барселоны" перед поездкой на сбор США присутствовало сразу 13 футболистов из второй команды, сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде решил проверить их боеготовность на тренировочном занятии и возможно возьмет кого-то в США.
Шанс проявить себя перед тренером получили: вратарь Эскиета, защитники Кукурелья, Паленсия, Мингуэса, Куэнка и Миранда, хавбеки Мончу, Кольядо, Пуиг и Перес, форварды Руис, Хайме и Табла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20