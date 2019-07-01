Тренер БАТЭ раскритиковал идею расширить РПЛ за счёт белорусских клубов
Наставник БАТЭ Алексей Бага высказался против инициативы расширить российскую Премьер-лигу за счёт белорусских клубов.
Напомним, что данная идея принадлежит президенту ЦСКА Евгению Гинеру. Он предложил позаимствовать опыт АПЛ, где выступают команды из Уэльса.
"У меня вопрос - цель попадания в российскую Премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу про опыт. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрались опыта, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе "Всё включено" применили его и пошли дальше тратить деньги?
Я вам скажу так - БАТЭ, обыгрывая "Арсенал", "Баварию", ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот моё мнение", - сказал Бага.
Стоит отметить, что в российском футболе активно обсуждается увеличение числа участников высшей лиги до 18 клубов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20