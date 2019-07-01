Тренер БАТЭ раскритиковал идею расширить РПЛ за счёт белорусских клубов

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Тренер БАТЭ раскритиковал идею расширить РПЛ за счёт белорусских клубов

Наставник БАТЭ Алексей Бага высказался против инициативы расширить российскую Премьер-лигу за счёт белорусских клубов.

Напомним, что данная идея принадлежит президенту ЦСКА Евгению Гинеру. Он предложил позаимствовать опыт АПЛ, где выступают команды из Уэльса.

"У меня вопрос - цель попадания в российскую Премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу про опыт. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрались опыта, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе "Всё включено" применили его и пошли дальше тратить деньги?

Я вам скажу так - БАТЭ, обыгрывая "Арсенал", "Баварию", ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот моё мнение", - сказал Бага.

Стоит отметить, что в российском футболе активно обсуждается увеличение числа участников высшей лиги до 18 клубов.

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