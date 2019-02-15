Тренер БАТЭ ярко высказался о победе над "Арсеналом"
Наставник БАТЭ Алексей Бага подвел итоги поединка против "Арсенала" (1:0).
"Мы сделали небольшой шаг в 1/8 финала. Однако в Лондоне нас ожидает трудный поединок. Удаление заметно изменило игру, но "Арсенал" даже в меньшинстве пытался цепляться за мяч. Матч получился великолепным. Это было лучше, чем секс", - приводят слова Баги местные СМИ.
Ответная игра пройдет в Лондоне 21 февраля.
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