Тренер "Баварии" отказался комментировать возможный уход Видаля

Теги нико ковачбавария мюнхенартуро видаль

Тренер "Баварии" отказался комментировать возможный уход Видаля

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач отказался комментировать возможный уход из мюнхенского клуба полузащитника Артуро Видаля.

"Сейчас он восстанавливается после травмы. Надеемся, что Видаль сможет вернуться в строй как можно скорее. Его будущее? Я не могу ничего сказать об этом" - цитирует Ковача Football Italia.

Напомним, что на Видаля претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

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