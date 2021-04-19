Тренер "Баварии" отреагировал на новость о создании Суперлиги

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Тренер "Баварии" отреагировал на новость о создании Суперлиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик поделился мнением о создании европейской Суперлиги.

"Я сосредоточен на других делах, но считаю, что создание Суперлиги не пойдет на пользу европейскому футболу", - цитирует Флика журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Бавария" и дортмундская "Боруссия" не собираются участвовать в новом турнире.

Напомним, что Суперлигу организовали 12 клубов. Планируется, что изначально они получат 3,5 миллиарда евро.

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