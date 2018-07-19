Тренер "Баварии" прокомментировал возможный трансфер Павара

Наставник "Баварии" Нико Ковач дал комментарий о возможном трансфере защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара.

"Ничего не могу сказать. Спросите спортивного директора Хасана Салихамиджича. Могу лишь подтвердить, что Павар - по-настоящему отличный футболист.

У нас в команде 22 игрока, и довольно сложно сделать так, чтобы все оставались счастливыми. Мы не будем говорить еще об одном" - приводит слова Ковача Goal.com.

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