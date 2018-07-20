Тренер "Баварии" рассказал о будущем в команде Хамеса

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал информацию о том, что полузащитник его команды Хамес Родригес может вернуться в "Реал", несмотря на наличие арендного договора.

"Аренда Хамеса может закончиться лишь в том случае, если мы выкупим его. В данный момент он остается в команде. В прессе всегда ходит много слухов", - приводит слова Ковача Goal.com.

Напомним, что аренда Хамеса действует до лета 2019 года, а затем "Бавария" имеет право приоритетного выкупа его трансфера за 42 миллиона евро.

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