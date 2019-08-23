Тренер "Баварии" рассказал о своем отношении к алкоголю
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач провел встречу с болельщиками мюнхенского клуба и ответил на их вопросы.
"Порой я напивался, но не часто. Эти случаи я могу пересчитать на пальцах двух рук. Мне 47 лет и у меня всего 10 пальцев.
Мне удается расслабиться, когда я провожу время семьей или когда путешествую по морю.
Мой брат Роберт всегда со мной. Так будет до конца. Только когда мы уйдет на пенсию, у каждого будет своя жизнь", - приводит слова Ковача Sport Bild.
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