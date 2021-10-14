Тренер "Баварии" выбрал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн выразил мнение, что "Золотой мяч" должен получить польский нападающий клуба Роберт Левандовски.
"Если Левандовски сохранит нынешнюю физическую форму, то сможет играть еще долго. Он много тренируется и редко травмируется. Думаю, что у его есть еще несколько лет. Роберт заслужил "Золотой мяч". В последние три года он играет стабильнее всех, поэтому он должен получить награду", - приводит слова Нагельсманна Abendzeitung.
Напомним, что Левандовски был главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" в прошлом году, но церемонию вручения награды отменили из-за угрозы распространения коронавируса.
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Роналдо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20