Тренер "Баварии" выбрал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Тренер "Баварии" выбрал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн выразил мнение, что "Золотой мяч" должен получить польский нападающий клуба Роберт Левандовски.

"Если Левандовски сохранит нынешнюю физическую форму, то сможет играть еще долго. Он много тренируется и редко травмируется. Думаю, что у его есть еще несколько лет. Роберт заслужил "Золотой мяч". В последние три года он играет стабильнее всех, поэтому он должен получить награду", - приводит слова Нагельсманна Abendzeitung.

Напомним, что Левандовски был главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч" в прошлом году, но церемонию вручения награды отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

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Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Естественно. Ну, не гномюку же?

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ты мне начинаешь нравится.Будешь новым Почеттино.ЗМ Лёве и Канте , Роналду - утешительный приз , Месси - леденец в рот.Вискас Эль Барса!

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