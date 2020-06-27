Тренер "Баварии" высказался о будущем Алькантары в клубе
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поделился мнением об испанском полузащитнике Тьяго Алькантаре, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2021 года.
"У меня нет новостей по контракту Алькантары. Мы говорим с ним почти каждый день, но информации никакой нет.
Когда ты видишь Тьяго на тренировках и в играх, то видишь, как он обращается с мячом. А сейчас он демонстрирует отличную игру и без мяча. Он является исключительным игроком", - приводит слова Флика Goal.
В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: "Бавария" определилась с ценой на Тьяго Алькантару. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20