Тренер "Баварии" высказался о будущем Алькантары в клубе

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поделился мнением об испанском полузащитнике Тьяго Алькантаре, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2021 года.

"У меня нет новостей по контракту Алькантары. Мы говорим с ним почти каждый день, но информации никакой нет.

Когда ты видишь Тьяго на тренировках и в играх, то видишь, как он обращается с мячом. А сейчас он демонстрирует отличную игру и без мяча. Он является исключительным игроком", - приводит слова Флика Goal.

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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