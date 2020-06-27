Тренер "Баварии" высказался о будущем Алькантары в клубе

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Тренер "Баварии" высказался о будущем Алькантары в клубе

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик поделился мнением об испанском полузащитнике Тьяго Алькантаре, который отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2021 года.

"У меня нет новостей по контракту Алькантары. Мы говорим с ним почти каждый день, но информации никакой нет. 

Когда ты видишь Тьяго на тренировках и в играх, то видишь, как он обращается с мячом. А сейчас он демонстрирует отличную игру и без мяча. Он является исключительным игроком", - приводит слова Флика Goal.

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. 

Не пропустите: "Бавария" определилась с ценой на Тьяго Алькантару. | http://soccernews.ru
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