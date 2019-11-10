Тренер "Баварии" высказался о разгроме "Боруссии"

Исполняющий обязанности главного тренера "Баварии" Ханс-Дитер Флик дал комментарии после матча 11-го тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии".

Напомним, что мюнхенцы разгромили принципиального соперника со счётом 4:0 и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата.

"Мы сделали то, что намеревались сделать. Мы играли в тот футбол, который наши фанаты привыкли видеть и хотят видеть от нас. Если ты хорошо защищаешься, у тебя появятся дополнительные возможности для творчества и уверенности в себе. И это хорошо для нас", - цитирует Флика официальный твиттер "ротен".

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