Тренер "Баварии" запретил игрокам пользоваться телефонами

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Тренер "Баварии" запретил игрокам пользоваться телефонами

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что он запретил пользоваться телефонами и другими гаджетами на клубной базе. 

"Я нормально отношусь к средствам общения в раздевалка, но не на базе. На обеде мы должны разговаривать друг с другом, а не сидеть уставившись в гаджеты. К тому же, отсутствие радиации – это хорошо", – приводит слова Ковача Bild.

Напомним, что в этом сезоне "Бавария" под руководством Ковача стала обладателем  Суперкубка Германии.

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