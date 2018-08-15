Тренер "Баварии" запретил игрокам пользоваться телефонами

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что он запретил пользоваться телефонами и другими гаджетами на клубной базе.

"Я нормально отношусь к средствам общения в раздевалка, но не на базе. На обеде мы должны разговаривать друг с другом, а не сидеть уставившись в гаджеты. К тому же, отсутствие радиации – это хорошо", – приводит слова Ковача Bild.

Напомним, что в этом сезоне "Бавария" под руководством Ковача стала обладателем Суперкубка Германии.

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