Тренер "Байера" Херрлих оштрафован на 12 тысяч евро за симуляцию

Тренер "Байера" Хайко Херрлих наказан за симуляцию, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Специалист оштрафован на 12 тысяч евро за неспортивное поведение.

В матче 3-го раунда Кубка Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (1:0) Херрлих симулировал падение после толчка полузащитника сопеника Дениса Закария.

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