Тренер "Байера": "Мы заслуженно вылетели из Лиги Европы"

Наставник леверкузенского "Байера" Петер Бош поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги Европы.

Напомним, что "фармацевты" дома сыграли вничью с "Краснодаром" со счётом 1:1 и этого результата хватило "быкам" для выхода в следующую стадию турнира.

"Заслуженный вылет из Лиги Европы, я разочарован игрой. Жаль, что мы подвели наших болельщиков. У меня сегодня большое разочарование, хочется побыстрее забыть этот матч. Я доволен играми в Бундеслиге, очень доволен матчем в Краснодаре, однако сегодня был провал", - сказал Бош.

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