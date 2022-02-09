Тренер "Байера" назвал сроки возвращения Азмуна в строй

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Тренер "Байера" назвал сроки возвращения Азмуна в строй

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Главный тренер леверкузенского "Байера" Херардо Сеоане рассказал о травме иранского нападающего Сердара Азмуна.

"Сердара все еще беспокоит травма связок, ему необходимо лечение. Не могу точно сказать, когда он вернется в строй. Нужны 3-4 недели, чтобы Азмун набрал форму", - приводит слова Сеоане Bild.

27-летний Азмун перешел в "Байер" из "Зенита" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года.

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