Тренер "Байера" оценил готовность Азмуна к возвращению на поле

Теги байер леверкузенсердар азмунхерардо сеоане

Тренер "Байера" оценил готовность Азмуна к возвращению на поле

Фото твиттер "Байера"

Наставник "Байера" Херардо Сеоане рассказал о состоянии форварда Сердара Азмуна, который уже более месяца восстанавливается после травмы.

"На этой неделе Азмун хорошо тренировался и ни на что не жаловался. Несмотря на это, он пока не готов к выходу в стартовом составе. Азмуну нужно ещё несколько тренировок, чтобы выйти на свой лучший уровень", - цитирует Сеоане официальный твиттер "фармацевтов".

Азмун в конце января перешёл в "Байер" из "Зенита" за 2,5 миллиона евро. Его дебют за новую команду пока не состоялся.

Не пропустите: Дуглас Сантос сравнил Азмуна и Алберто. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА сразится со "Спартаком" и другие пары 1/4 финала Кубка России

ЦСКА сразится со "Спартаком" и другие пары 1/4 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов