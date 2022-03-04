Тренер "Байера" оценил готовность Азмуна к возвращению на поле
Фото твиттер "Байера"
Наставник "Байера" Херардо Сеоане рассказал о состоянии форварда Сердара Азмуна, который уже более месяца восстанавливается после травмы.
"На этой неделе Азмун хорошо тренировался и ни на что не жаловался. Несмотря на это, он пока не готов к выходу в стартовом составе. Азмуну нужно ещё несколько тренировок, чтобы выйти на свой лучший уровень", - цитирует Сеоане официальный твиттер "фармацевтов".
Азмун в конце января перешёл в "Байер" из "Зенита" за 2,5 миллиона евро. Его дебют за новую команду пока не состоялся.
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