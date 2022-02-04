Тренер "Байера" прокомментировал переход Азмуна
Фото твиттер "Байера"
Наставник леверкузенского "Байера" Херардо Сеоане высказался о трансфере нападающего Сердара Азмуна.
Напомним, что "фармацевты" купили иранца у "Зенита" за 4 миллиона евро и заключили с ним контракт до 2027 года.
"Мы очень рады, что Сердар присоединился к нам. Это форвард с внушительным опытом, в том числе на международном уровне. Однако сейчас Азмун не готов - ему нужно время, чтобы набрать форму. Убеждён, что он поможет нам во второй части сезона", - сказал Сеоане.
В составе "Зенита" 27-летний Азмун забил 62 гола и сделал 36 ассистов в 104 матчах.
Не пропустите: "Байер" выложил фото двух бывших игроков "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Три клуба РПЛ ведут борьбу за опорника "Ньюкасла"
-
Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ
-
Официально: "Спартак" летом бесплатно подпишет защитника "Крыльев Советов"
-
Дембеле вернётся в состав "Барселоны": подробности
-
ФИФА определилась с позицией по поводу участия Эриксена в ЧМ-2022
Лента новостей
-
Россия обыграла Украину и вышла в финал Евро по футзалу
-
Абрахам может вернуться в "Челси"
-
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не спускают глаз с надежды "Арсенала"
-
Алвес рассказал о своём отношении к непопаданию в заявку "Барселоны" на Лигу Европы
-
"Локомотив" не смог победить "Мальме" в товарищеском матче
-
Тренер "Байера" прокомментировал переход Азмуна
-
Де Лигт интересен трём европейским грандам
-
Три клуба РПЛ ведут борьбу за опорника "Ньюкасла"
-
Тухель отреагировал на информацию об интересе "Челси" к Усману Дембеле
-
Боксёр Усик дебютировал в профессиональном футболе
-
Тальяфико раскритиковал "Аякс" из-за отказа отпускать его в "Барселону"
-
"Зенит" не намерен отпускать Дзюбу в "Фенербахче"
-
АПЛ назвала лучшего тренера января
-
"Байер" выложил фото двух бывших игроков "Зенита"
-
Гризманн пропустит матч с "Барселоной"
-
В "Спартаке" оценили вероятность возвращения Алекса Крала
-
1
Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ
-
Семак высказался о составе "Зенита"
-
Бентанкур выбрал игровой номер в "Тоттенхэме"
-
Официально: "Спартак" летом бесплатно подпишет защитника "Крыльев Советов"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20