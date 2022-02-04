Тренер "Байера" прокомментировал переход Азмуна

Фото твиттер "Байера"

Наставник леверкузенского "Байера" Херардо Сеоане высказался о трансфере нападающего Сердара Азмуна.

Напомним, что "фармацевты" купили иранца у "Зенита" за 4 миллиона евро и заключили с ним контракт до 2027 года.

"Мы очень рады, что Сердар присоединился к нам. Это форвард с внушительным опытом, в том числе на международном уровне. Однако сейчас Азмун не готов - ему нужно время, чтобы набрать форму. Убеждён, что он поможет нам во второй части сезона", - сказал Сеоане.

В составе "Зенита" 27-летний Азмун забил 62 гола и сделал 36 ассистов в 104 матчах.

Не пропустите: "Байер" выложил фото двух бывших игроков "Зенита". | http://soccernews.ru