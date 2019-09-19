Тренер "Байера" прокомментировал поражение от "Локомотива"
Наставник леверкузенского "Байера" Петер Бош поделился мыслями после поражения своей команды от "Локомотива" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Мы сильно разочарованы. Мы очень хотели победить дома. К сожалению, допустили грубые ошибки в первом тайме, в частности, в эпизодах с пропущенными голами. Мы не показали привычную игру. Конечно, ошибки бывают, но сегодня их было слишком много. Сегодня нам нужно было обязательно побеждать, но ещё ничего не потеряно. Теперь надо брать очки там, где от нас этого не ждут", - цитирует Боша официальный твиттер "фармацевтов".
Напомним, что "Байер" проиграл "Локомотиву" со счётом 1:2 и теперь занимает последнее место в группе, в которой также играют "Ювентус" и "Атлетико".
Во втором туре подопечные Боша в гостях сразятся со "старой синьорой".
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