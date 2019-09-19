Тренер "Байера" прокомментировал поражение от "Локомотива"

Теги локомотив москвапетер бошбайер леверкузен

Тренер "Байера" прокомментировал поражение от "Локомотива"

Наставник леверкузенского "Байера" Петер Бош поделился мыслями после поражения своей команды от "Локомотива" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы сильно разочарованы. Мы очень хотели победить дома. К сожалению, допустили грубые ошибки в первом тайме, в частности, в эпизодах с пропущенными голами. Мы не показали привычную игру. Конечно, ошибки бывают, но сегодня их было слишком много. Сегодня нам нужно было обязательно побеждать, но ещё ничего не потеряно. Теперь надо брать очки там, где от нас этого не ждут", - цитирует Боша официальный твиттер "фармацевтов".

Напомним, что "Байер" проиграл "Локомотиву" со счётом 1:2 и теперь занимает последнее место в группе, в которой также играют "Ювентус" и "Атлетико".

Во втором туре подопечные Боша в гостях сразятся со "старой синьорой".

Не пропустите: Гильерме назвал причины победы "Локомотива" над "Байером". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина

France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов