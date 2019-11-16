Тренер Бельгии Мартинес прокомментировал победу над Россией

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Россией (4:1) в игре квалификации Евро-2020.

"Мы выполнили колоссальную работу, создали много моментов, что привело к большому количеству голов. У нас получилось закрыть Дзюбу, который всегда опасен возле чужих ворот.

Это был тест для нас, так как мы понимали, что России нужна победа. До перерыва игра была открытой, однако мы также хорошо оборонялись. Во втором тайме мы подарили сопернику несколько возможностей забить, но не хочу критиковать своих игроков.

Возможная игра с Россией на Евро в Петербурге? Мы любим этот город. Здесь великолепный стадион и прекрасные болельщики. Если мы вернемся сюда, то с хорошим чувством. Хотелось бы видеть в Брюсселе такой же стадион", - приводит слова Мартинеса сайт УЕФА.

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