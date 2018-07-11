Тренер Бельгии назвал главную причину поражения от Франции в 1/2 финала ЧМ-2018
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил поражение своей команды от Франции (0:1) в полуфинале Чемпионата Мира-2018.
"Думаю, что сегодня была трудная игра. Было не так много моментов, которые решили бы исход матча. Когда начали второй тайм, мне казалось, что мы выглядим сильнее. Мы не видели опасных контратак в исполнении обеих команд за все 90 минут. Но нужно отдать должное французам, они хорошо оборонялись. Нам чего-то не хватало. Возможно, волшебства. Или удачи. Нужно принять поражение и поздравить французов с выходом в финал", - приводят слова Мартинеса российские СМИ.
"Бельгии не хватило собранности в последней трети игры. Было много неплохих навесов, проходов Азара, но они забили первый гол и закрылись полностью. Мы хотели выиграть этот турнир, поэтому атмосфера в раздевалке сейчас не очень хорошая. Но я горжусь своими ребятами. У меня нет к ним претензий", - добавил тренер.
В матче за третье место ЧМ-2018 Бельгия сыграет с неудачником второго полуфинала Хорватия - Англия.
Не пропустите: Франция побеждает Бельгию и становится первым финалистом Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
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