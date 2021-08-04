Тренер "Бенфики" недоволен судейством в победном матче со "Спартаком"

Фото: инстаграм Жорже Жезуша/Автор неизвестен

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезуш поделился мнением о победе своей команды над москоским "Спартаком" (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0.

"Спартак" в некоторых моментах играл в гандбол – в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был ВАР", – приводит слова Жезуша Sport24.

Во втором тайме мяч в двух эпизодах попадал в руки защитников "Спартака" Самуэля Жиго и Лукаса Аиртона. Напомним, что на данном раунде Лиги Чемпионов не используется система видеоповторов.

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