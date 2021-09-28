Тренер "Бенфики" поделился мнением о "Барселоне" без Месси
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш поделился мнением о влиянии на "Барселону" ухода аргентинского форварда Лионеля Месси.
"Барселона" все равно одна из лучших команд Европы, которая играет на очень высоком уровне. У них нет Месси, но они все равно очень сильны.
Если вы скажете мне, что любая команда мира станет сильнее с Месси, то я отвечу, что в этом нет сомнений. "Барселона" проиграла лишь один матч – против "Баварии".
"Барса" – очень сильная команда, которая нацелена на победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Есть и другие соперники – "Бавария", которая думает точно так же. "Барселона" – не тот клуб, который резко теряет в уровне только из-за ухода Месси.
Когда у них был Месси, они проиграли "Баварии" со счетом 2:8", – сказал португальский специалист.
Матч между "Бенфикой" и "Барселоной" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 29 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
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|Команда
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|О
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
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