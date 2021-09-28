Тренер "Бенфики" поделился мнением о "Барселоне" без Месси

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Тренер "Бенфики" поделился мнением о "Барселоне" без МессиФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш поделился мнением о влиянии на "Барселону" ухода аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Барселона" все равно одна из лучших команд Европы, которая играет на очень высоком уровне. У них нет Месси, но они все равно очень сильны.

Если вы скажете мне, что любая команда мира станет сильнее с Месси, то я отвечу, что в этом нет сомнений. "Барселона" проиграла лишь один матч – против "Баварии".

"Барса" – очень сильная команда, которая нацелена на победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Есть и другие соперники – "Бавария", которая думает точно так же. "Барселона" – не тот клуб, который резко теряет в уровне только из-за ухода Месси.

Когда у них был Месси, они проиграли "Баварии" со счетом 2:8", – сказал португальский специалист.

Матч между "Бенфикой" и "Барселоной" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 29 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот именно!При Меци 2:8 от Баварии , 4 от Ливерпуля были нормой!При Кумана и всеми любимом(хе-хе)Лапорте такое просто невозможно!Вискас Эль Барса!

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