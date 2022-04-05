Тренер "Бенфики" поделился ожиданиями от встречи с "Ливерпулем" в ЛЧ

Фото: твиттер "Бенфики"\Автор неизвестен

Главный тренер "Бенфики" Нельсон Вериссимо поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Ливерпуль" играет как команда и обладает очень сильным подбором игроков, а еще там замечательный тренер. Все это говорит о том, что мы должны сыграть на самом высоком уровне в обоих матчах.

Это будет трудное противостояние, но, как я уже говорил перед поединками с "Аяксом", шансы команд примерно равны. Мы можем подавить сильные стороны "Ливерпуля". Как и у любой команды, у них есть слабые места, которыми мы можем воспользоваться.

Нам придется играть в обороне, причем делать это на высоком уровне. Будет нелегко, но мы постараемся держаться на равных и надеемся, что болельщики вдохновят нас на подвиг", – сказал Вериссимо.

Игра между "Бенфикой" и "Ливерпулем" состоится сегодня, 5 апреля. начало встречи запланировано на 22:00.

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