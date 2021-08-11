Тренер "Бенфики" подвёл итоги победного матча со "Спартаком"

Теги спартак москвабенфика

Тренер "Бенфики" подвёл итоги победного матча со "Спартаком"

Фото инстаграм Жорже Жезуша / Автор неизвестен

Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш дал комментарии после ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Спартака".

Лиссабонские "орлы" дважды победили "красно-белых" со счётом 2:0 и вышли в следующий этап турнира.

"Сегодня самое главное было сделано. Мы прошли этот раунд, в двух матчах победили. Могло быть забито как больше, так и меньше голов. Мы не пропустили. Игра была похожа на лёгкую. Но я напомню, что шесть игроков "Спартака" играли на Евро-2020. В "Бенфике" столько не было.

"Бенфика" показала, что была сильнее по многим параметрам. Сегодня особенный день. Даже после стольких лет в футболе. Сегодня впервые болельщики были на игре. Для "Бенфики" - это ещё один игрок на поле. Все, кто ушёл со стадиона, ушли довольными", - сказал Жезуш.

Португальцы разыграют путёвку в групповой этап ЛЧ с ПСВ из Эйндховена.

Не пропустите: Яремчук оценил свой дебют в составе "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

"Зенит" по-прежнему заинтересован в Белотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов