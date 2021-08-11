Тренер "Бенфики" подвёл итоги победного матча со "Спартаком"
Фото инстаграм Жорже Жезуша / Автор неизвестен
Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш дал комментарии после ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Спартака".
Лиссабонские "орлы" дважды победили "красно-белых" со счётом 2:0 и вышли в следующий этап турнира.
"Сегодня самое главное было сделано. Мы прошли этот раунд, в двух матчах победили. Могло быть забито как больше, так и меньше голов. Мы не пропустили. Игра была похожа на лёгкую. Но я напомню, что шесть игроков "Спартака" играли на Евро-2020. В "Бенфике" столько не было.
"Бенфика" показала, что была сильнее по многим параметрам. Сегодня особенный день. Даже после стольких лет в футболе. Сегодня впервые болельщики были на игре. Для "Бенфики" - это ещё один игрок на поле. Все, кто ушёл со стадиона, ушли довольными", - сказал Жезуш.
Португальцы разыграют путёвку в групповой этап ЛЧ с ПСВ из Эйндховена.
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