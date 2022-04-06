Тренер "Бенфики" прокомментировал поражение от "Ливерпуля"

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Тренер "Бенфики" прокомментировал поражение от "Ливерпуля"

Фото: твиттер "Бенфики"\Автор неизвестен

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Нельсон Вериссиму прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (1:3) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Двери (в полуфинал - прим.) для нас не закрыты, однако с учетом третьего пропущенного гола наше положение становится гораздо труднее.

Мы старались воспользоваться их слабостями в определенные моменты. Второй тайм мы провели лучше первого", – сказал Вериссиму.

Ответная встреча состоится 13 апреля.

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