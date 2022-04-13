Тренер "Бенфики" рассказал, как его команда может пройти "Ливерпуль"
Фото: твиттер "Бенфики"\Автор неизвестен
Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Нелсон Вериссиму поделился ожиданиями от ответной встречи с "Ливерпулем" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.
"Мы подходим к этой игре с амбициями и верой в ту работу, которую делаем. Мы знаем, что отстаем на два гола, но все может измениться, если мы забьем. Если забьем первыми, то сможем изменить ход противостояния.
Нам противостоит одна из лучших команд в мире. Нужно эффективно и целостно атаковать, а также учитывать тактику "Ливерпуля", – сказал Вериссиму.
Напомним, что первый матч проходил в Лиссабоне и завершился победой "Ливерпуля" со счетом 3:1. Ответная игра состоится уже сегодня, 13 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.
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