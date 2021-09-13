Тренер "Бенфики" сравнил киевское "Динамо" с "Баварией" и "Барселоной"

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Тренер "Бенфики" сравнил киевское "Динамо" с "Баварией" и "Барселоной"

Фото: инстаграм Жорже Жезуша/Автор неизвестен

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против киевского "Динамо".

"Я ставлю "Динамо" на один уровень с "Барселоной" и "Баварией". Пять игроков "Динамо" сыграли в основном составе сборной Украины в ничейном матче с Францией, а это говорит о многом. "Динамо" не является самой слабой командой в группе. Нельзя говорить так. Луческу является одним из лучших тренеров в мире и я очень его уважаю. Мы сыграем с топ-клубом", - приводит слова Жезуса A BOLA.

Матч "Динамо" — "Бенфика" состоится во вторник, 14 сентября. Начало встречи - в 22:00 мск.

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